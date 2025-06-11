Huawei официально анонсировала серию смартфонов Pura 80, включающую четыре модели. В данном обзоре рассматриваются три из них: Pura 80, Pura 80 Pro и Pura 80 Pro+. Модель Ultra будет рассмотрена отдельно.

Pura 80 — самая компактная в линейке. Она оснащена плоским дисплеем диагональю 6,6 дюйма с разрешением 1256×2760 пикселей. Новые технологии аккумуляторов позволили оснастить устройство батареей на 5600 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 66 Вт и беспроводная — 50 Вт.

Pura 80 Pro и Pro+ получили более крупные дисплеи по 6,8 дюйма с четырёхсторонним изогнутым стеклом. Несмотря на это, сами экраны визуально кажутся плоскими. Все модели серии оборудованы LTPO OLED-дисплеями с частотой обновления 1–120 Гц, 10-битной цветопередачей и вторым поколением защитного стекла Kunlun Glass.

Pro-версии оснащены аккумуляторами ёмкостью 5700 мА·ч и поддерживают быструю проводную зарядку 100 Вт и беспроводную 80 Вт. Модель Pura 80 использует USB 2.0, а Pro и Pro+ — USB 3.1 Gen 1.

Процессоры в линейке официально не раскрываются, однако Huawei утверждает, что движок Ark Engine в Pro и Pro+ делает устройства на 36% быстрее по сравнению с предыдущим поколением. У моделей Pura 80 и Pro — 12 ГБ ОЗУ и варианты хранилища на 256, 512 ГБ или 1 ТБ. Pro+ предлагает 16 ГБ ОЗУ и варианты только на 512 ГБ и 1 ТБ.

Основная камера Pura 80 — 50 МП с переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0 и оптической стабилизацией (точный размер сенсора не указан). Также есть 12 МП перископ с 5.5-кратным зумом, эквивалентом фокусного расстояния 125 мм и диафрагмой f/3.4. Дополняют конфигурацию 13 МП сверхширокоугольная камера (13 мм) и 1.5 МП спектральный датчик. Фронтальная камера одинакова для всей серии — 13 МП, широкоугольный объектив с автофокусом.

Pura 80 Pro и Pro+ получили основные камеры с 1-дюймовыми сенсорами на 50 МП, переменной диафрагмой f/1.6–f/4.0 и оптической стабилизацией. Телефото-модуль обновлён: теперь это 48 МП сенсор с 4-кратным зумом, эквивалентом 93 мм, светосилой f/2.1 и поддержкой макросъёмки. Сверхширокоугольный модуль увеличен до 40 МП. Спектральный сенсор также присутствует.

Улучшены возможности спутниковой связи. Модели Pura 80 и Pro поддерживают Beidou: теперь можно не только отправлять и получать сообщения, но и пересылать фотографии. Также возможна передача экстренных новостей и оповещений. Pro+ поддерживает два спутниковых стандарта — Beidou и Tiantong, причём соединение поддерживается автоматически, без необходимости нацеливать телефон на спутник.

Из других особенностей: поддержка Wi-Fi 7 (2.4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.2 с кодеками LDAC и L2HC, NFC и NearLink (альтернатива Bluetooth, продвигаемая Huawei). Все модели защищены по стандарту IP68 от погружения в воду (до 2 метров) и по стандарту IP69 от струй горячей воды.

Huawei Pura 80 Pro и Pro+ уже доступны в Китае. Модель Pura 80 появится чуть позже.