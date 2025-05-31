Во время презентации нового электрического седана MAEXTRO S800, разработанного совместно с JAC, компания Huawei неожиданно привлекла внимание не только автомобильными технологиями, но и своим следующим смартфоном. Генеральный директор потребительского подразделения Huawei Хэ Ган был замечен с неизданным устройством, которое, судя по дизайну, относится к линейке Pura 80. Особый интерес вызвала необычная компоновка камеры, указывающая на то, что это топовая модель Pura 80 Ultra.

Новый флагман получил массивный треугольный модуль камеры с двойным перископом, что заметно отличается от серии Pura 70. Устройство оснащено 1-дюймовой матрицей SmartSens SC5A0CS, сверхширокоугольной камерой и светодиодной вспышкой. Дизайн выполнен в фирменном стиле линейки Pura: кожаная задняя панель, логотип Huawei в углу и кнопки управления на правой грани. По данным инсайдеров, включая Fixed Focus Digital, Pura 80 Ultra предложит революционные возможности для видеосъемки.

Случайный показ позволяет предположить, что Huawei готовится к скорому анонсу. Предзаказы, по имеющейся информации, откроют после Фестиваля лодок-драконов (2 июня), а продажи начнутся в июле. Устройство будет работать на HarmonyOS 5 и станет прямым конкурентом Samsung Galaxy S25 Ultra. Этот инцидент подтверждает слухи о скором выходе Pura 80 Ultra и дает фанатам первый взгляд на инновационный дизайн камеры. Осталось дождаться официальных подробностей от Huawei.