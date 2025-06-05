Huawei начала приём предварительных заявок на смартфоны Pura 80 Pro и Pura 80 Pro+, официальная презентация которых состоится 11 июня в Китае. Уже сейчас число резервов превысило 34 тысячи, несмотря на то, что подробные характеристики ещё не раскрыты.

Два из четырёх: серия Pura 80 выходит поэтапно

На данный момент в линейке ожидается четыре модели: Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ и Pura 80 Ultra. Однако, по данным MyDrivers, базовая и ультимативная версии могут появиться позже, тогда как Pro и Pro+ представят уже 11 июня.

Компания открыла предзаказ через официальный магазин VMall. Как и в предыдущих релизах, Huawei использует приём раннего интереса для привлечения внимания до официального анонса. В рекламных материалах уже появился визуал одного из смартфонов — скорее всего, это Pura 80. На изображении видно красный корпус с фирменным треугольным блоком камер и логотипом XMAGE.

Камеры, корпус и HarmonyOS 5

Согласно утечкам от Digital Chat Station, модель Pura 80 Pro+ получит тройную камеру на 50 Мп с крупным сенсором, а также многоспектральный датчик. Устройство будет выполнено в металлическом корпусе с изогнутыми краями, а сканер отпечатков пальцев разместят сбоку.

Все модели серии Pura 80 впервые получат предустановленную HarmonyOS 5. Эта версия операционной системы была представлена в марте и с тех пор обновлялась, улучшая безопасность, плавность работы и интеграцию с другими устройствами экосистемы Huawei.