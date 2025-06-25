Huawei официально подтвердила дату глобального релиза своей флагманской линейки камерофонов Pura 80. После дебюта в Китае модели Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ и Pura 80 Ultra готовятся выйти на международный рынок.

Глобальный запуск состоится в Дубае 10 июля 2025 года. Пока Huawei не уточнила, в каких регионах устройства будут доступны, но сама дата уже подтверждена.

Флагманом серии выступает Huawei Pura 80 Ultra, в котором используется первая в мире камера с двойным телеобъективом. Основной сенсор — 1-дюймовая матрица на 50 МП с переменной диафрагмой от f/1.6 до f/4. В дополнение идут сверхширокоугольный объектив на 40 МП, спектральный сенсор на 1.5 МП и двойной перископ с разрешением 50 МП и 12.5 МП, обеспечивающий оптический зум 3.7x и 9.4x.

Модели Pura 80 Pro также оснащены 1-дюймовым сенсором на 50 МП (формат RYYB) с переменной диафрагмой и широкоугольной камерой на 40 МП. Однако телеобъектив у этих моделей обеспечивает только 4-кратный оптический зум.





Вся серия Huawei Pura 80 работает на процессоре Kirin 8020 и поддерживает как проводную, так и беспроводную быструю зарядку, а также спутниковую связь. Это устройства премиум-класса, и ожидается, что их цена на международном рынке начнётся примерно от 1000 долларов США.