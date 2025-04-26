Компания Honor начала распространять свежее обновление для своих флагманских линеек Magic6 и Magic5.

Прошивка MagicOS 9.0.0.169 приносит сразу несколько улучшений. В первую очередь обновление улучшает работу камеры и добавляет поддержку Android Auto. Появилась новая функция ввода пароля для Wi-Fi-сетей, а также улучшена работа личной точки доступа.

Кроме того, была улучшена тактильная отдача для приложений, а функция двойного нажатия для выключения экрана получила дополнительную настройку. Теперь можно включить фонарик прямо с экрана блокировки.

Среди новых функций также стоит отметить возможность блокировать звонки от виртуальных операторов и появление режима Hide Apps, который позволяет скрывать приложения. В обновлении присутствуют актуальные патчи безопасности за апрель 2025 года.

Распространение обновления происходит поэтапно, поэтому некоторым пользователям придется немного подождать.