Honor официально объявила о снижении цен на смартфоны серии Magic 7 в честь майских праздников в Китае. Благодаря национальным субсидиям скидки достигают 800 юаней. Новые цены стартуют от 3799 юаней (примерно 521 доллар).

В акцию входят сразу три модели: базовый Honor Magic 7, более продвинутый Honor Magic 7 Pro и флагманский Honor Magic 7 RSR Porsche Design.

Актуальные цены на Honor Magic 7

Серия Honor Magic 7 получила следующие изменения в ценах:

12 ГБ + 256 ГБ: старая цена 4499 юаней (~616 $), скидка 700 юаней (~96 $), новая цена 3799 юаней (~521 $).

старая цена 4499 юаней (~616 $), скидка 700 юаней (~96 $), новая цена 3799 юаней (~521 $). 12 ГБ + 512 ГБ: старая цена 4799 юаней (~657 $), скидка 800 юаней (~110 $), новая цена 3999 юаней (~548 $).

старая цена 4799 юаней (~657 $), скидка 800 юаней (~110 $), новая цена 3999 юаней (~548 $). 16 ГБ + 512 ГБ: старая цена 4999 юаней (~685 $), скидка 800 юаней (~110 $), новая цена 4199 юаней (~575 $).

старая цена 4999 юаней (~685 $), скидка 800 юаней (~110 $), новая цена 4199 юаней (~575 $). 16 ГБ + 1 ТБ: старая цена 5499 юаней (~754 $), скидка 800 юаней (~110 $), новая цена 4699 юаней (~644 $).

Таким образом, Honor делает флагманские характеристики более доступными для широкой аудитории.

Снижение цен на Honor Magic 7 Pro

Honor Magic 7 Pro также значительно подешевел:

12 ГБ + 256 ГБ: было 5699 юаней (~781 $), скидка 800 юаней (~110 $), стало 4899 юаней (~671 $).

было 5699 юаней (~781 $), скидка 800 юаней (~110 $), стало 4899 юаней (~671 $). 16 ГБ + 512 ГБ: было 6199 юаней (~849 $), скидка 800 юаней (~110 $), стало 5399 юаней (~739 $).

было 6199 юаней (~849 $), скидка 800 юаней (~110 $), стало 5399 юаней (~739 $). 16 ГБ + 1 ТБ: было 6999 юаней (~959 $), скидка 800 юаней (~110 $), стало 6399 юаней (~876 $).

Благодаря такому изменению Honor усиливает позиции в премиум-сегменте.

Новые цены на Honor Magic 7 RSR Porsche Design

Флагманская версия Honor Magic 7 RSR Porsche Design получила меньшую, но всё же ощутимую скидку:

16 ГБ + 512 ГБ: было 7999 юаней (~1095 $), скидка 500 юаней (~69 $), стало 7499 юаней (~1027 $).

было 7999 юаней (~1095 $), скидка 500 юаней (~69 $), стало 7499 юаней (~1027 $). 24 ГБ + 1 ТБ: было 8999 юаней (~1232 $), скидка 500 юаней (~69 $), стало 8499 юаней (~1164 $).

Важно отметить, что пока скидки распространяются только на китайские версии смартфонов. Honor не уточнила, планирует ли компания аналогичные изменения для глобального рынка.