Сообщается, что Honor работает над двумя складными телефонами для китайского рынка — Magic V2 Flip и Magic V5. В феврале было объявлено, что модель Magic V2 Flip планируется выпустить в июне, однако на данный момент нет точной информации о сроках её выхода. Китайский технологический блогер Гуань Гуань (Guan) сообщил, что дебют модели Magic V5 ожидается к концу этого месяца.

Ожидаемые сроки запуска Honor Magic V5 (по слухам)

По информации источников, к концу июня планируется выпуск нескольких устройств Honor, включая умные часы Honor 5 Ultra и новые модели смартфонов.

Генеральный директор Honor Ли Цзянь случайно раскрыл информацию о предстоящих флагманских умных часах — Honor Watch 5 Ultra. Эти часы уже были представлены на международном рынке в марте и скоро появятся в Китае. В частности, речь идет о моделях Honor Watch 5 Ultra, которые отличаются титановым корпусом и функцией ЭКГ.

Информатор добавил, что часы Watch 5 Ultra могут быть анонсированы в Китае к концу июня вместе с новым складным смартфоном Magic V5. Также на этом мероприятии ожидается презентация новых наушников, планшетов и ПК.

В прошлом месяце менеджер по продуктам Honor Ли Кун намекнул в посте на Weibo, что Magic V5 станет лидером отрасли по тонкому и легкому дизайну. Он также отметил, что устройство будет оснащено чипом Snapdragon 8 Elite.

Модель с номером MHB-AN10 уже прошла сертификацию на платформах MIIT и 3C. Согласно этим данным, смартфон может иметь аккумулятор емкостью более 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Ожидаемые технические характеристики Honor Magic V5 (по слухам)

Дисплей: 6,45-дюймовый LTPO OLED с частотой обновления 120 Гц

6,45-дюймовый LTPO OLED с частотой обновления 120 Гц Внутренний экран: 8-дюймовый складной дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц

8-дюймовый складной дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц Камеры:

Основная — 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS)

Сверхширокий сенсор

Перископический телеобъектив — 200 Мп

Дополнительные функции:

Поддержка беспроводной зарядки

Передача спутниковых сообщений

Водонепроницаемость по стандарту IPX8

Боковой сканер отпечатков пальцев

Ожидается, что устройство будет сочетать передовые технические решения с тонким дизайном и высокой производительностью.