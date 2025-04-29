Прошло всего несколько месяцев с момента выхода Honor Magic7 Pro, а в сети уже появились первые слухи о его преемнике — Honor Magic8 Pro. Устройство, судя по утечкам из Китая, может быть представлено уже этой осенью.

По слухам, Honor Magic8 Pro будет построен на базе ещё неанонсированного чипа Snapdragon 8 Elite 2 — это следующий флагманский процессор от Qualcomm, который, вероятно, заменит нынешний Snapdragon 8 Gen 3.

Система камер, на первый взгляд, останется такой же, как у Magic7 Pro: 50 МП основная, 50 МП ультраширокоугольная и 200 МП перископ-телеобъектив. Однако обещаны существенные улучшения качества съёмки. Главный сенсор сохранит размер 1/1.3″, но будет использоваться новая технология «плавного перехода между кадрами», «суперсинтеза кадров», улучшится автофокус и динамический диапазон, при этом энергопотребление снизится.

В прошлом месяце также сообщалось, что базовая версия Honor Magic8 станет немного компактнее по сравнению с Magic7. Пока это все доступные сведения, но, учитывая ожидаемый релиз в октябре, в ближайшие недели стоит ждать новых утечек и официальных тизеров.