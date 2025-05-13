В сеть утекли новые технические данные о Honor Magic V5, и если они подтвердятся, нас ждёт самый выносливый складной смартфон на рынке. Согласно документам китайского регулятора, грядущая новинка получит аккумулятор ёмкостью 6000 мАч — это больше, чем у любого другого флагманского фолдера.

Революция в автономности складных устройств

Пока даже топовые модели конкурентов уступают по этому параметру:

Vivo X Fold3 Pro — 5700 мАч

— 5700 мАч Samsung Galaxy Z Fold6 — 4400 мАч

При активной нагрузке этих батарей едва хватает до вечера. Honor делает ставку на автономность, способную стать одним из ключевых преимуществ Magic V5.

Что уже известно из сертификации

Согласно утечке, Magic V5 будет использовать двухэлементную батарею:

2070 мАч + 3880 мАч

Номинальная ёмкость — 5950 мАч

Указанная типовая ёмкость — 6000 мАч

Также подтверждена поддержка быстрой зарядки 66 Вт — она осталась без изменений с прошлых поколений, и это разумное решение для баланса между скоростью и нагревом.

Когда ждать анонс?

Honor, как и многие китайские бренды, пропустит «четвёрку» в названии (по традиционным суевериям) и перейдёт сразу от Magic V3 к Magic V5. Запуск ожидается:

в июле — в Китае

в сентябре — на выставке IFA в Европе

Сравнение с Magic V3: шаг вперёд по всем фронтам

Напомним, Magic V3 имел аккумулятор на 5150 мАч и толщину всего 9,2 мм в сложенном состоянии. Тогда он получил похвалы за удобный форм-фактор и отличную автономность. Если Honor сохранит тонкий корпус при увеличении батареи на почти 20%, Magic V5 может стать настоящим прорывом в категории складных смартфонов.

Использование двух ячеек — это не просто маркетинг: это позволяет лучше распределить вес, ускорить зарядку и снизить тепловую нагрузку. Даже с большей батареей время зарядки Magic V5, скорее всего, останется на уровне 45 минут от 0 до 100% — как и у предшественника.