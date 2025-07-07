Серия Honor GT 2 вызывает большой интерес ещё до официального анонса. Авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station поделился свежими подробностями о характеристиках устройств второго поколения GT — включая чипсеты, дисплеи и ёмкость аккумуляторов.

Серия будет включать две модели: стандартную версию и Honor GT 2 Pro. Согласно утечкам, базовый вариант проходит A/B-тестирование с двумя различными чипами от Qualcomm: Snapdragon 8 Gen 3 (SM8750) и новым процессором под номером SM8845.

Ранее в Weibo тот же инсайдер описывал SM8845 как новейший чипсет, произведённый по техпроцессу TSMC N3P (3 нм), с собственной архитектурой CPU Oryon и конфигурацией 2+6 (2 производительных ядра и 6 высокоэффективных). Некоторые его компоненты совпадают с элементами чипа SM8850. По производительности он чуть уступает Snapdragon 8 Elite. Есть предположения, что SM8845 также появится в будущей модели Redmi K90.

Что касается версии GT 2 Pro, она, по словам DCS, уже подтверждена с новым флагманским чипом Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850), релиз которого ожидается в сентябре этого года.





Обе модели получат 6,7-дюймовые OLED-дисплеи с разрешением 1.5K, выполненные по технологии LTPS и имеющие плоский профиль с эффектом 2.5D. Корпус будет металлическим. Для GT 2 Pro также ожидается внедрение ультразвукового 3D-сканера отпечатков пальцев — впервые в серии, что делает модель ближе к полноценным флагманам.

Honor продолжит акцент на высокой автономности. Напомним, прошлогодняя модель GT Pro имела аккумулятор на 7 200 мАч. В этом году Pro-версия, по слухам, получит аккумулятор аналогичной или даже большей ёмкости, что вместе с энергоэффективными чипами обещает отличную продолжительность работы от одного заряда.



