Два производителя — HMD и Lava — готовятся представить уникальные мобильные устройства с поддержкой телевизионного вещания без подключения к интернету или Wi-Fi. Новинки будут продемонстрированы на выставке World Audio Visual and Entertainment Summit (WAVES) 2025, которая пройдёт с 1 по 4 мая в Мумбаи, Индия.

В основе лежит технология Direct-to-Mobile (D2M), позволяющая устройствам принимать телесигнал напрямую, без использования сотовой связи или беспроводных сетей. Lava подтвердила, что их телефон будет оснащён антенной ультравысокой частоты (UHF), предназначенной для приёма наземного ТВ-вещания.

Оба устройства — кнопочные телефоны, ориентированные на массовый сегмент. В них будет установлен специальный чип SL3000, разработанный индийской компанией Saankhya Labs. Lava, в свою очередь, добавила, что работала над устройством совместно с Tejas Networks. Телефон будет работать на процессоре MediaTek MT6261, получит аккумулятор ёмкостью 2200 мАч и экран диагональю 2,8 дюйма.

Несмотря на малый размер экрана, подобные телефоны могут быть востребованы в удалённых регионах, где отсутствует стабильный доступ к интернету. Возможность бесплатно смотреть телевизионный контент без подключения делает их потенциально полезными для широкого круга пользователей, особенно в развивающихся странах.