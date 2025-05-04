На протяжении многих лет Apple придерживалась традиции выпускать свои новые модели iPhone в сентябре. Последним релизом стала серия iPhone 16. Однако, согласно новому отчету, в ближайшие годы этот график может измениться.

Согласно информации от The Information (через MacRumors), Apple планирует сохранить сентябрьские запуски для моделей Pro и Pro Max, в то время как выпуск других моделей iPhone может быть перенесен на весну в США, предположительно на март.

Идея заключается в том, что разделение запусков iPhone поможет «оживить давно застойные продажи», как указывается в отчете. Также существует некоторая неопределенность относительно того, насколько хорошо будет продаваться ожидаемый ультратонкий iPhone 17 Air.



The Information отмечает, что изменение устоявшегося графика связано с определенными рисками. Тем не менее, это может побудить потребителей обновлять свои устройства чаще и снизить нагрузку на производственных партнеров Apple.

Еще одной причиной для изменения графика является подготовка к выходу складного iPhone, который ожидается в 2026 году. Перенос менее дорогих моделей на более ранние сроки запуска освободит производственные мощности для новой модели.

Ожидания и конкуренция



Пока ничего из этого не подтверждено, и нам придется подождать, чтобы увидеть, какие решения примет Apple в ближайшие месяцы. Возможно, сама компания еще не определилась с тем, стоит ли смешивать графики выпуска в 2026 и 2027 годах.

Если Apple действительно решит изменить свой график, это станет значительным сдвигом в ежегодном календаре запуска телефонов. Мы уже наблюдали, как Samsung и Google перенесли запуск своих флагманских смартфонов на более ранние сроки в этом году. Вероятно, эти шаги стали одной из причин, по которой Apple рассматривает возможность обновления своего подхода к выпуску новых устройств.