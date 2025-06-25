За последние годы Google серьезно улучшила свои смартфоны, и серия Pixel 9 доказала, что компания может на равных конкурировать с Samsung и Apple. Однако с выходом Pixel 10 ситуация может измениться: согласно утечкам, базовая модель лишится ряда ключевых функций.

Чего не будет в Pixel 10?

Судя по данным Android Headlines, в стандартной версии Pixel 10 не будет:

Паровой камеры охлаждения (хотя переход на чипы TSMC может компенсировать нагрев).

(хотя переход на чипы TSMC может компенсировать нагрев). Wi-Fi 7 — несмотря на то, что технология уже появляется в флагманах конкурентов.

— несмотря на то, что технология уже появляется в флагманах конкурентов. Ultra Res Zoom — улучшенной версии масштабирования от Google.

— улучшенной версии масштабирования от Google. «Сверхстабильной» записи видео — функции, которая была в Pixel 9 Pro.

Почему это не катастрофа?

Pixel 10 Pro останется полноценным флагманом — все эти функции, скорее всего, сохранятся в старшей модели.

— все эти функции, скорее всего, сохранятся в старшей модели. Чипы TSMC могут улучшить энергоэффективность , снизив необходимость в мощном охлаждении.

, снизив необходимость в мощном охлаждении. Wi-Fi 7 пока не стал must-have — большинство пользователей не заметит разницы с Wi-Fi 6E.

Что в итоге?

Google, похоже, решила сильнее разделить базовую и Pro-версии, следуя стратегии Apple и Samsung.

Ожидается, что анонс состоится осенью 2025 года, а до этого нас ждут новинки от Samsung, включая складные Galaxy Z Fold 6 и Flip 6. Будет интересно сравнить!



