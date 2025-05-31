Уже ходили слухи о более раннем, чем ожидалось, дебюте серии Pixel 10. И теперь эксклюзивное приглашение на мероприятие Pixel Superfans в Лондоне стало серьезным намеком на то, что смартфоны следующего поколения могут появиться раньше, чем Pixel 9, который запланирован на август 2024 года. В то же время Android 16 стремительно развивается, что вызывает еще больший интерес к будущим продуктам Google.

Концептуальный рендеринг Pixel 10 демонстрирует современный дизайн и инновационные решения. Согласно информации от Android Authority, Google пригласила суперфанов Pixel на 90-минутное мероприятие “Pixel Penthouse”, которое состоится 27 июня 2025 года в Лондоне. Там 25 счастливчиков смогут ознакомиться с предварительными версиями устройств и функций Pixel. Хотя в приглашении прямо не указано название серии Pixel 10, очевидно, что именно она станет звездой шоу — других крупных анонсов Pixel на горизонте пока не ожидается. Мероприятие, позиционируемое как “эксклюзивное предпродажное событие Google” в 2025 году, предполагает, что линейка Pixel 10 — включающая модели Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL и 10 Pro Fold — может быть представлена уже в конце июня или начале июля. Это значительно ускоряет временные рамки по сравнению с традиционным запуском Pixel 9 в августе.

Дополнительный фактор — ускоренный график выхода Android 16. Google подтвердила, что стабильная версия ОС будет выпущена во втором квартале 2025 года — до конца июня — что гораздо раньше по сравнению с Android 15. Такой подход совпадает с возможным выпуском серии Pixel 10 в июле, которая должна продемонстрировать новую операционную систему вместе с чипом Tensor G5. Этот чип построен на базе TSMC по передовой технологической норме 3 нм для повышения производительности и энергоэффективности. Мероприятие для суперфанов также обещает интерактивные сессии вопросов и ответов с представителями Google и тематические угощения — все это только подогревает интерес к предстоящим анонсам.