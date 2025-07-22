Компания Google неожиданно опубликовала первое официальное видео с базовой моделью Pixel 10, раскрыв дизайн нового флагмана. Ролик появился на корпоративном сайте за месяц до запланированной презентации, которая состоится 20 августа.
Главное изменение — тройная камера
Основным отличием Pixel 10 от предыдущего поколения стала третья камера на задней панели. По данным инсайдеров, это будет телеобъектив, которого так не хватало пользователям Pixel 9. В остальном дизайн сохранил узнаваемые черты линейки:
- Плоские металлические рамки
- Характерная горизонтальная платформа камер
- Новый серо-голубой цвет корпуса
Тактика постепенных анонсов
Это не первый случай, когда Google раскрывает дизайн до официального анонса. Год назад компания аналогично поступила с Pixel 9 Pro, сначала показав внешний вид, а затем постепенно раскрывая характеристики.
Что еще ожидать от Pixel 10?
Аналитики прогнозируют несколько ключевых улучшений:
- Новый чипсет Tensor G5
- Улучшенные ИИ-функции
- Модернизированная система камер
- Возможность редактирования фото через ИИ прямо в галерее
Официальная премьера Pixel 10 состоится 20 августа, где компания раскроет все подробности о новом флагмане. Параллельно ожидается анонс Pixel Watch 4 и других устройств экосистемы Google.