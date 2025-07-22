Компания Google неожиданно опубликовала первое официальное видео с базовой моделью Pixel 10, раскрыв дизайн нового флагмана. Ролик появился на корпоративном сайте за месяц до запланированной презентации, которая состоится 20 августа.

Главное изменение — тройная камера

Основным отличием Pixel 10 от предыдущего поколения стала третья камера на задней панели. По данным инсайдеров, это будет телеобъектив, которого так не хватало пользователям Pixel 9. В остальном дизайн сохранил узнаваемые черты линейки:

Плоские металлические рамки

Характерная горизонтальная платформа камер

Новый серо-голубой цвет корпуса

Тактика постепенных анонсов

Это не первый случай, когда Google раскрывает дизайн до официального анонса. Год назад компания аналогично поступила с Pixel 9 Pro, сначала показав внешний вид, а затем постепенно раскрывая характеристики.

Что еще ожидать от Pixel 10?

Аналитики прогнозируют несколько ключевых улучшений:





Новый чипсет Tensor G5

Улучшенные ИИ-функции

Модернизированная система камер

Возможность редактирования фото через ИИ прямо в галерее

Официальная премьера Pixel 10 состоится 20 августа, где компания раскроет все подробности о новом флагмане. Параллельно ожидается анонс Pixel Watch 4 и других устройств экосистемы Google.