Google, по последним данным, перенесла дату анонса и старта продаж смартфонов серии Pixel 10. Первоначально ожидалось, что устройства появятся в июне или июле, однако теперь наиболее вероятной датой презентации называют 20 августа, а начало продаж — 28 августа.

Анонс и предзаказ ожидаются в августе

Согласно источникам, близким к планам Google, компания изначально собиралась представить Pixel 10 в те же сроки, что и серию Pixel 9 в прошлом году. Тогда анонс состоялся 13 августа, и аналогичный график планировался для новых моделей. Однако впоследствии компания изменила расписание по неизвестным причинам.

Обновлённые данные указывают на то, что мероприятие по запуску Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold состоится 20 августа, одновременно с началом приёма предзаказов. Розничный запуск ожидается 28 августа. Эта информация основана на нескольких внутренних источниках и, несмотря на её достоверность, может быть откорректирована ближе к дате релиза, учитывая, что Google всё ещё тестирует устройства на предмет возможных программных и аппаратных недочётов.

Возможны изменения в графике и ценах

Практика переноса сроков для Google не нова. Так, модель Pixel 9a была анонсирована в марте без точной даты начала продаж, хотя, как позже выяснилось, компания готовила предзаказ на день релиза. Аналогичные задержки возможны и с серией Pixel 10.

В прошлом году устройства серии Pixel 9 поступили в продажу не одновременно: Pixel 9 и Pixel 9 Pro XL стали доступны через девять дней после анонса, а Pixel 9 Pro и складной Pixel 9 Pro Fold — только в сентябре. На этот раз Google рассчитывает запустить все четыре модели одновременно.

Предполагаемые цены и конкуренция на рынке

По неподтверждённым данным, стоимость устройств следующая: базовый Pixel 10 — $799, Pixel 10 Pro — $999, Pixel 10 Pro XL — $1199. Складной Pixel 10 Pro Fold может стартовать с отметки $1600. Это на $100 дешевле предыдущей модели Pixel 9 Pro Fold и, вероятно, дешевле нового Samsung Galaxy Z Fold 7.

Несмотря на визуальное сходство с серией Pixel 9 и минимальные изменения в технической части, Google, по слухам, рассматривает возможность изменения цен. При этом официальных спецификаций и подтверждённых данных о внутренних улучшениях пока нет.