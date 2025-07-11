Google готовится представить линейку Pixel 10 уже 20 августа. Одной из главных новинок станет Pixel 10 Pro Fold — складной смартфон, который засветился в базе данных Geekbench. Устройство подтвердило ключевые характеристики, включая новый процессор Tensor G5 и 16 ГБ оперативной памяти.

Tensor G5 и Android 16: прирост мощности заметен

Pixel 10 Pro Fold обозначен в базе Geekbench под кодовым именем «rango». Он оснащён восьмиядерным процессором с архитектурой 2+5+1: два ядра работают на частоте 2,25 ГГц, пять — на 3,05 ГГц, а одно — на 3,78 ГГц. В паре с чипом используется 16 ГБ ОЗУ, а операционной системой выступает Android 16.

В тестах производительности смартфон набрал 2 276 баллов в одноядерном режиме и 6 173 — в многоядерном. Для сравнения: предшественник на базе Tensor G4 (Pixel 9 Pro Fold) показывал 1 981 и 4 783 балла соответственно. Ожидается, что итоговые показатели в розничной версии ещё вырастут благодаря программной оптимизации.

Новый механизм складывания и защита IP68

Pixel 10 Pro Fold станет тоньше и надёжнее благодаря обновлённому шарниру. По утечкам, он будет легче раскрываться и станет компактнее в сложенном виде. Основное улучшение — это защита по стандарту IP68: впервые складной смартфон от Google будет полностью защищён не только от воды, но и от пыли. Ранее большинство складных моделей предлагали лишь водостойкость.





Камеры без радикальных изменений

С точки зрения дизайна Pixel 10 Pro Fold будет напоминать своего предшественника. Модуль камеры также останется почти без изменений: основной сенсор Sony GN8 на 50 Мп, телеобъектив Samsung 3J1 на 12 Мп и сверхширокоугольный модуль на 12 Мп. Возможны незначительные улучшения качества съёмки за счёт переработки основного сенсора.