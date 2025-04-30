Смартфоны Google Pixel славятся качественными OLED-дисплеями с отличной яркостью. Но есть один важный аспект, в котором они уступают китайским конкурентам — низкая частота ШИМ (PWM), из-за которой некоторые пользователи сталкиваются с головной болью и усталостью глаз. Судя по последней информации, Pixel 10 может наконец-то исправить этот недостаток.

Что такое ШИМ и почему это важно?

PWM (широтно-импульсная модуляция) используется в OLED-дисплеях для управления яркостью — экран быстро включается и выключается, создавая иллюзию затемнения. При низкой частоте это мерцание может быть заметным и вызывать физический дискомфорт, особенно у чувствительных людей.

Для комфортного восприятия рекомендуется частота не ниже 1000 Гц. Однако у Pixel 9 и Pixel 9a частота ШИМ составляет всего 240 Гц, что в разы ниже стандартов китайских брендов — например, у некоторых моделей Xiaomi и OnePlus частота превышает 3000 Гц.

Google, похоже, услышала пользователей

Журналист Android Central Николас Сатрич задал Google прямой вопрос о том, планирует ли компания улучшить частоту ШИМ в будущих устройствах. В этот раз представитель Google наконец дал обнадёживающий ответ:

«Google подтвердила, что их команды знают о проблеме и работают над этим. Обновления ожидаются позже в этом году.»

Хотя Pixel 10 напрямую не упоминается, сроки говорят сами за себя — новая флагманская линейка выйдет осенью. Значит, именно она, скорее всего, и получит улучшенные панели. Возможно, Google добавит и функцию программного «снижения мерцания» (аналогично решениям Motorola), чтобы расширить доступность для чувствительных пользователей.

Samsung и Google отстают от китайских брендов

Для сравнения:

Pixel 9 — 240 Гц

— 240 Гц Galaxy S25 Ultra — 492 Гц

— 492 Гц OnePlus 12 — 2160 Гц

— 2160 Гц Honor Magic 6 Pro — 4320 Гц

Несмотря на то, что и Google, и Samsung используют флагманские OLED-панели от лучших производителей, они по-прежнему ограничиваются относительно низкими частотами. Это контрастирует с подходом китайских производителей, которые уже несколько лет делают ставку на комфорт для глаз.

Pixel 10 может стать первым «безопасным» Pixel для чувствительных пользователей

Хотя официальных технических характеристик ещё нет, сам факт, что Google начала говорить об этой проблеме, — уже большой шаг. Если Pixel 10 действительно получит панель с ШИМ частотой выше 1000 Гц, это будет прорывом для всей линейки Pixel, которая впервые станет комфортной даже для пользователей с повышенной чувствительностью к мерцанию экрана.