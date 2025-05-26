До официального анонса Pixel 10 остаётся всего пара месяцев, и в Сети продолжают появляться новые утечки. На этот раз в объективы инсайдеров попали все цветовые решения будущего поколения смартфонов от Google, включая стандартную и Pro-версии.

Согласно информации от источника Mystic Leaks в Telegram, линейка Pixel 10 будет доступна в четырёх расцветках: классическом Obsidian (чёрный), а также в новых цветах Blue (синий), Iris (фиолетовый) и Limoncello (жёлтый). Отметим, что Obsidian уже ранее засветился в рекламных материалах, а жёлтый и фиолетовый оттенки уже встречались в предыдущих моделях Pixel.

Синий цвет стал неожиданным возвращением — последний раз он появлялся в Pixel 8 Pro в более светлом варианте. Однако пока неизвестно, будет ли это тот же оттенок или что-то новое.

Pro-модели — Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL — также получат по четыре варианта цвета: Obsidian, Green (зелёный), Sterling (серый) и Porcelain (белый). Green и Sterling, по всей видимости, призваны разделить интересный цветовой эффект Pixel 9 Pro, который в зависимости от освещения выглядел то серо-зелёным, то зелёным. Вместо объединения этих оттенков в одном корпусе, Google теперь предлагает их как отдельные варианты.

Утечка пока не сопровождается изображениями новых устройств в соответствующих расцветках. Однако благодаря ранее появившимся рендерам, мы уже имеем общее представление о дизайне серии Pixel 10. Тем не менее, остаётся интрига — какие именно оттенки Google выберет в этот раз и как они будут выглядеть вживую.

Ожидается, что Google представит линейку Pixel 10 в августе 2025 года, и устройства поступят на рынок с Android 16 на борту.