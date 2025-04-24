Некоторые владельцы Pixel 7a столкнулись с неожиданной проблемой — батарея их смартфона начала вздуваться без видимых причин. В ответ на это Google запустила расширенную программу ремонта, в рамках которой предлагает бесплатную замену аккумулятора. И хотя инициатива касается лишь ограниченного числа устройств, для пользователей это шанс избежать дорогостоящего ремонта.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо подтвердить, что ваш Pixel 7a подлежит замене — для этого потребуется ввести IMEI устройства на официальной странице поддержки и следовать дальнейшим инструкциям.

Какие признаки указывают на проблему

Компания отмечает, что бесплатная замена доступна только при наличии определённых симптомов:

Устройство стало заметно толще, или задняя крышка начала отставать.

Края корпуса заметно деформированы — крышка отслаивается или появляется зазор между элементами корпуса.

Смартфон слишком быстро теряет заряд даже при незначительном использовании или вовсе не заряжается.

При этом состояние самого устройства тоже имеет значение. Если оно серьёзно повреждено или побывало в воде, в бесплатной замене могут отказать.

Где доступен ремонт

Пользователи из США, Канады, Великобритании, Германии, Японии, Индии и Сингапура могут обратиться в авторизованный сервисный центр для ремонта на месте. В остальных регионах предусмотрены альтернативные меры компенсации.

Что делать, если ремонт недоступен

Жители стран, где бесплатная замена аккумуляторов пока не осуществляется — это Австралия, Малайзия, Тайвань, страны Европейской экономической зоны и Швейцария — могут воспользоваться другим вариантом.

Google предлагает на выбор два компенсационных пакета:

Единовременная выплата в размере $200 (в эквиваленте вашей валюты).

Кредит на $300 в Google Store, который можно потратить на покупку нового устройства Pixel или другого оборудования Google.

В некоторых случаях, если ваш Pixel 7a всё ещё на гарантии, но в вашем регионе нет ни почтового, ни локального сервиса, можно получить выплату до $456. Важно: этот вариант не распространяется на пользователей из США и Индии.

Как узнать, подходит ли ваше устройство

Для участия в программе необходимо:

Перейти на страницу поддержки Google (точный адрес зависит от региона). Ввести IMEI своего устройства. Следовать предложенному сценарию — если смартфон соответствует критериям, вам предложат вариант компенсации.

Таким образом, владельцы Pixel 7a, столкнувшиеся с неприятным дефектом батареи, могут рассчитывать на помощь — будь то бесплатный ремонт или денежная компенсация.