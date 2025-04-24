Некоторые владельцы Pixel 7a столкнулись с неожиданной проблемой — батарея их смартфона начала вздуваться без видимых причин. В ответ на это Google запустила расширенную программу ремонта, в рамках которой предлагает бесплатную замену аккумулятора. И хотя инициатива касается лишь ограниченного числа устройств, для пользователей это шанс избежать дорогостоящего ремонта.
Чтобы воспользоваться программой, необходимо подтвердить, что ваш Pixel 7a подлежит замене — для этого потребуется ввести IMEI устройства на официальной странице поддержки и следовать дальнейшим инструкциям.
Какие признаки указывают на проблему
Компания отмечает, что бесплатная замена доступна только при наличии определённых симптомов:
- Устройство стало заметно толще, или задняя крышка начала отставать.
- Края корпуса заметно деформированы — крышка отслаивается или появляется зазор между элементами корпуса.
- Смартфон слишком быстро теряет заряд даже при незначительном использовании или вовсе не заряжается.
При этом состояние самого устройства тоже имеет значение. Если оно серьёзно повреждено или побывало в воде, в бесплатной замене могут отказать.
Где доступен ремонт
Пользователи из США, Канады, Великобритании, Германии, Японии, Индии и Сингапура могут обратиться в авторизованный сервисный центр для ремонта на месте. В остальных регионах предусмотрены альтернативные меры компенсации.
Что делать, если ремонт недоступен
Жители стран, где бесплатная замена аккумуляторов пока не осуществляется — это Австралия, Малайзия, Тайвань, страны Европейской экономической зоны и Швейцария — могут воспользоваться другим вариантом.
Google предлагает на выбор два компенсационных пакета:
- Единовременная выплата в размере $200 (в эквиваленте вашей валюты).
- Кредит на $300 в Google Store, который можно потратить на покупку нового устройства Pixel или другого оборудования Google.
В некоторых случаях, если ваш Pixel 7a всё ещё на гарантии, но в вашем регионе нет ни почтового, ни локального сервиса, можно получить выплату до $456. Важно: этот вариант не распространяется на пользователей из США и Индии.
Как узнать, подходит ли ваше устройство
Для участия в программе необходимо:
- Перейти на страницу поддержки Google (точный адрес зависит от региона).
- Ввести IMEI своего устройства.
- Следовать предложенному сценарию — если смартфон соответствует критериям, вам предложат вариант компенсации.
Таким образом, владельцы Pixel 7a, столкнувшиеся с неприятным дефектом батареи, могут рассчитывать на помощь — будь то бесплатный ремонт или денежная компенсация.