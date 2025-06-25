Samsung, судя по новому отчёту, планирует радикальное изменение в стратегии: грядущий складной смартфон Galaxy Z Flip7 будет оснащён исключительно фирменным чипом Exynos 2500 во всех регионах. Это станет отходом от привычной зависимости от процессоров Qualcomm Snapdragon.

Запуск устройства ожидается 9 июля, и Galaxy Z Flip7 может стать первым складным смартфоном, использующим чип Samsung, произведённый по новейшему 3-нм техпроцессу Gate-All-Around (GAA), не только в Южной Корее, но и по всему миру.

Exynos 2500 — это первый чип Samsung на архитектуре GAA, разработанной для повышения энергоэффективности и улучшенного теплового контроля. В нём используется 10-ядерная конфигурация: одно ядро Cortex-X5 (X925) с частотой 3,3 ГГц, два Cortex-A725 на 2,74 ГГц, пять A725 на 2,36 ГГц и два энергоэффективных ядра Cortex-A520 на 1,8 ГГц. За графику отвечает Xclipse 950, построенный на архитектуре AMD RDNA 3.5, с поддержкой трассировки лучей и 8K-видео при 30 кадрах в секунду. Искусственный интеллект обслуживает NPU с производительностью 59 TOPS.

Судя по всему, Samsung стремится добиться лучшей оптимизации ПО и снижения себестоимости, используя собственный чип для всех рынков. Также 3-нм техпроцесс может дать прирост автономности. Пока Samsung не опубликовала официальных сравнительных данных по энергоэффективности в сравнении с Snapdragon 8 Elite. Известно лишь, что ёмкость аккумулятора немного возрастёт — с 4,000 до 4,300 мАч.





Недавно Galaxy Z Flip7 был замечен в базе Geekbench с чипом Exynos 2500: 2,356 баллов в одноядерном тесте и 8,076 — в многоядерном. Это заметное улучшение по сравнению с Galaxy Z Flip6, который набирал около 6,857 баллов в многоядерном тесте. Однако стоит помнить, что синтетические тесты не всегда отражают реальную производительность в повседневном использовании.

Что касается модели в форм-факторе «книжки» (вероятно, Z Fold7), она, по имеющимся данным, по-прежнему будет оснащаться Snapdragon 8 Elite. Это решение связано с необходимостью обеспечения высокой производительности и лучшей многозадачности.



