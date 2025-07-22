Samsung начала распространять первое обновление для Galaxy Z Fold7 ещё до поступления смартфона в продажу. Апдейт с номером сборки F966NKSS2AYG5 уже доступен в Южной Корее.

Основное внимание уделено июльскому патчу безопасности 2025 года. В нём устранены 40 уязвимостей, включая одну критическую проблему в Android, 21 уязвимость высокой степени серьёзности и 17 внутренних багов, связанных с системами Knox, Samsung Account и Bluetooth. В ближайшее время обновление станет доступно в других регионах, включая США, Канаду и Европу.

Примечательно, что апдейт не содержит исправлений крупных багов — по данным SamMobile, оболочка One UI 8 (на базе Android 16) уже выглядит законченной: плавные анимации, работа многозадачности с элементами ИИ и отсутствие серьёзных технических недочётов.

Galaxy Z Fold7 входит в семилетнюю программу поддержки Samsung, которая предусматривает обновления ОС до Android 23 (до 2032 года) и ежемесячные патчи безопасности как минимум в течение первых четырёх лет. Это должно оправдать стоимость устройства — $1 999 в базовой конфигурации.





Оформить предзаказ уже можно: Samsung предлагает удвоение памяти (512 ГБ по цене 256 ГБ), скидку до $1000 по программе trade-in в США и бонусы на аксессуары в Европе и Великобритании.

Ранний старт обновлений свидетельствует о высокой степени готовности модели к запуску. Останется ли Galaxy Z Fold7 достойным своей цены — покажут первые обзоры уже на следующей неделе.



