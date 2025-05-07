После критики в адрес громоздкости своих складных устройств Samsung готова вернуться в игру: Galaxy Z Fold 7 станет самым тонким складным смартфоном в мире, утверждает надёжный инсайдер Ice Universe.

По словам источника, в разложенном виде Z Fold 7 будет иметь толщину всего 3,9 мм, а в сложенном — 8,9 мм. Устройство получит аккумулятор ёмкостью 4 400 мАч и, по слухам, использует новую технологию зарядки и компоновки аккумулятора, которой Samsung оснастит и другие флагманы.

Galaxy Z Flip 7, который также ожидается в июле 2025 года, получит батарею на 4 300 мАч. Устройство будет работать на чипсете Exynos 2500, а Galaxy Z Fold 7 — на флагманском Snapdragon 8 Elite. Обе новинки выйдут с Android 16 и оболочкой One UI 8.0 из коробки.

Samsung делает ставку на тонкий и лёгкий дизайн, а не на максимальные характеристики. Эта стратегия будет продолжена в базовой модели Galaxy S26, которая также будет отличаться уменьшенной толщиной корпуса.

Ожидается, что уже скоро компания представит Galaxy S25 Edge. Устройство толщиной 5,8 мм получит 6,7-дюймовый экран, двойную камеру 200+12 МП, фронтальную 12 МП, чип Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ памяти, а также аккумулятор на 3 900 мАч.