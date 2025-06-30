Инсайдер Setsuna Digital опубликовал новые сведения о складных смартфонах Samsung следующего поколения — Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Устройства официально представят 9 июля, но уже сейчас стали известны ключевые особенности дизайна и дисплеев обеих моделей.

Galaxy Z Fold 7: тоньше, легче и с большим экраном

По данным источника, Galaxy Z Fold 7 получит обновлённый корпус толщиной всего 4,2 мм в разложенном виде и 8,9 мм в сложенном. Это делает его одним из самых тонких складных смартфонов на рынке. Вес устройства составит 215 граммов.

Внешний экран будет иметь диагональ 6,5 дюйма, а внутренний — 8 дюймов. Обе панели получат высокую яркость, а в качестве процессора ожидается чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy.

Селфи-камера будет на 10 Мп с углом обзора 100 градусов. Судя по описанию, речь идёт о фронтальной камере внутреннего дисплея — Samsung, по всей видимости, отказалась от технологии подэкранной камеры.





Galaxy Z Flip 7: больше дисплей, больше аккумулятор

Для Galaxy Z Flip 7 утечка раскрывает ещё больше технических характеристик. Смартфон станет тоньше: 13,7 мм в закрытом виде и 6,5 мм в раскрытом (против 14,9 мм и 6,9 мм у Flip 6). При этом масса увеличится на 1 грамм — до 188 г.

Внешний экран увеличится до 4,1 дюйма, а внутренний — до 6,9 дюйма (у Flip 6 — 6,7 дюйма). Оба дисплея будут поддерживать пиковую яркость до 2600 нит. Также подтверждён аккумулятор ёмкостью 4300 мАч — на 300 мАч больше по сравнению с предыдущей моделью.





Официальная презентация — 9 июля

Несмотря на появившиеся данные, часть характеристик остаётся неизвестной. Тем не менее, новые складные смартфоны Samsung обещают стать заметным шагом вперёд в плане эргономики, автономности и качества экранов.