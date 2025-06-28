Согласно утечкам, грядущий складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 получит увеличенный внешний дисплей. Однако, по мнению аналитиков, без изменений в интерфейсе One UI новинка может не превзойти конкурентов, таких как Motorola Razr.

Крупный дисплей — без полной свободы использования

Samsung готовит Galaxy Z Flip 7 к официальной презентации в рамках мероприятия Unpacked, которое пройдёт менее чем через две недели. Главным нововведением, согласно многочисленным утечкам, станет увеличенный внешний экран. Пользователи и эксперты давно просили об этом после релиза моделей Moto Razr+, получивших почти полноценные внешние дисплеи.

Несмотря на улучшения в аппаратной части, ограничения One UI могут снова свести на нет потенциал Flex Window. В частности, пользователям по-прежнему придётся использовать только клавиатуру Samsung при вводе текста на внешнем экране — переключение на Gboard или другие клавиатуры невозможно. Это стало одной из наиболее критикуемых особенностей предыдущих моделей Z Flip 5 и Z Flip 6.

Приложения и виджеты: Samsung ограничивает функциональность

Samsung реализует интерфейс внешнего экрана как серию виджетов, позволяющих просматривать уведомления, управлять музыкой и запускать камеру. Однако полноценное взаимодействие с приложениями возможно только через модуль MultiStar в составе Good Lock. При этом даже базовые функции, такие как автоповорот экрана, заблокированы на системном уровне и требуют сторонних решений.





Для сравнения, линейка Motorola Razr позволяет запускать сторонние приложения напрямую, хоть и с определёнными ограничениями по адаптации интерфейса под квадратный экран. Это даёт пользователю больше свободы без необходимости использовать дополнительное ПО.

Что ждут от One UI 8 и Galaxy Z Flip 7

Samsung позиционирует Good Lock как безопасный способ расширения возможностей для опытных пользователей. Однако за три крупных обновления ОС после выхода Flip 5 компания не предложила значительных улучшений работы внешнего экрана. Пока не ясно, изменит ли One UI 8 эту тенденцию.





Тем не менее, у Samsung остаются сильные стороны: высокая надёжность, длительная поддержка обновлений и экосистема. Если в Galaxy Z Flip 7 появится действительно крупный дисплей, то успех новинки будет зависеть от того, насколько гибкими окажутся настройки и возможности взаимодействия с экраном.