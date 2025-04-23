Samsung представила Galaxy S24 FE в октябре прошлого года, и до выхода его преемника, вероятно, остаётся ещё несколько месяцев. Однако уже сейчас в сети появилась утечка, которая может раскрыть главный компонент будущего устройства — и, возможно, она не обрадует всех фанатов.

Согласно свежей информации, Galaxy S25 FE будет работать на фирменном чипсете Samsung Exynos 2400e. Этот процессор уже используется в текущем Galaxy S24 FE, так что, по всей видимости, значительных улучшений в плане производительности ждать не стоит.

Хотя информация пока не подтверждена официально, утечка поступила от инсайдера, который ранее точно предсказал существование и характеристики Galaxy XCover7 Pro и Galaxy Tab Active5 Pro. Это добавляет веса его словам, хотя окончательные выводы делать рано.

Интересно, что тот же чип Exynos 2400e также приписывают другому долгожданному устройству — Galaxy Z Flip FE (или Z Flip7 FE), о котором также ходит множество слухов. Похоже, что Samsung делает ставку на этот процессор для всей линейки FE в этом году — и нравится это пользователям или нет, но компания, видимо, стремится к унификации и снижению стоимости.

До официального анонса остаётся подождать, чтобы понять, какие ещё нововведения принесёт Galaxy S25 FE — ведь помимо процессора есть ещё дисплей, камера, батарея и другие важные аспекты, где можно ожидать улучшения.