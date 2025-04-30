В отличие от Snapdragon 8 Elite, который используется в трио S25, S25 FE, по сообщениям, оснастят Exynos 2400e — тем же 4-нм чипом, что и в S24 FE. Для тех, кто не в курсе, это упрощенная версия Exynos 2400, применяемого в S24 и S24+, о которой можно узнать больше здесь.

Скорее всего, Exynos 2500 (и его модификация 2500e) еще не готов к выпуску, что может объяснить выбор Samsung в пользу 2400e. Хотя его производительность впечатляет, он все же уступает Snapdragon 8s Gen 4 по энергоэффективности. Ожидается, что 6,7-дюймовый AMOLED экран (яркость до 1900 нит) и аккумулятор на 4700 мАч у S24 FE зададут высокую планку — можно ожидать аналогичных или немного улучшенных характеристик.

One UI 8 на базе Android 16, вероятно, дебютирует с Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 в июле, предлагая обновленные приложения и видеосводки с использованием искусственного интеллекта. Поздний запуск S25 FE гарантирует его комплектование этой версией программного обеспечения. Тем не менее, некоторые поклонники сомневаются в целесообразности повторного использования Exynos. Смогут ли изменения в камерах или дизайне компенсировать устаревший чип? Время покажет.