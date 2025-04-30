Ожидание новинки почти завершено — новая утечка подтвердила, что Samsung Galaxy S25 Edge будет официально представлен 13 мая 2025 года. Это один из самых тонких смартфонов в истории компании и, вероятно, один из самых обсуждаемых релизов этой весны.

«Beyond slim»: Samsung готовит онлайн-презентацию

Инсайдер @evleaks опубликовал в соцсети X изображение с рекламным тизером Galaxy S25 Edge. На нём виден силуэт смартфона и надпись “13 maggio 2025” — это итальянский вариант даты, означающий 13 мая 2025 года, а также слоган “Beyond slim”.

И хотя Samsung официально пока не анонсировала мероприятие, утечка подтверждает информацию, которая ранее уже появилась в СМИ: Galaxy S25 Edge будет представлен онлайн 13 мая, а первые продажи начнутся в Южной Корее и Китае уже через неделю после презентации. В США смартфон поступит в продажу 30 мая.

Что известно о характеристиках Galaxy S25 Edge

Главная особенность Galaxy S25 Edge — ультратонкий корпус толщиной всего 5,8 мм, выполненный из металла. Чтобы достичь таких габаритов, Samsung, по слухам, отказалась от телеобъектива в основной камере — редкий ход для флагманской линейки.

Основные характеристики устройства:

Дисплей: 6,7-дюймовый Super AMOLED

6,7-дюймовый Super AMOLED Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Память: 256 ГБ ($1 049) и 512 ГБ ($1 140)

256 ГБ ($1 049) и 512 ГБ ($1 140) Толщина: всего 5,8 мм

всего 5,8 мм Материалы корпуса: металл

металл Основная камера: без телеобъектива, упрощённый модуль

Ограниченная доступность?

Ходят слухи, что глобальный запуск Galaxy S25 Edge может быть ограничен. Это связано как с ценой устройства, так и с особенностями его конструкции. Источники предполагают, что Samsung сделает ставку на ключевые рынки — Южную Корею, Китай и США — прежде чем решит о более широком распространении.