Samsung выпустила обновление безопасности за июнь 2025 года для международной версии смартфона Galaxy S24 FE (модель SM-S721B), которая продаётся в регионах Азии, Европы и Африки. Патч устраняет ряд уязвимостей и включает улучшения стабильности системы.

Прошивка распространяется под номером S721BXXS5BYF1. Установить её можно через меню настроек: «Настройки» → «Обновление ПО» → «Загрузить и установить». Альтернативно, прошивку можно загрузить с сайта производителя и установить вручную через утилиту Odin на Windows-компьютере.

Что нового в обновлении

Согласно описанию изменений, обновление активирует функцию ограничения USB-подключений, если включён «Автоблокировщик» с максимальными ограничениями. В этом режиме смартфон будет заряжаться от USB, но передача данных и другие подключения будут заблокированы. Однако данная функция уже появлялась в одном из предыдущих обновлений.

Обновление направлено в первую очередь на устранение уязвимостей, список которых опубликован на официальном сайте поддержки Samsung. Новых функциональных возможностей, кроме уже реализованных ранее, патч не содержит.





Galaxy S24 FE получит Android 16 и One UI 8.0

Galaxy S24 FE входит в число устройств, совместимых с будущей версией Android 16 и оболочкой One UI 8.0. Сейчас Samsung тестирует эту версию прошивки на серии Galaxy S25, но срок релиза обновления для Galaxy S24 FE пока не объявлен.

Таким образом, июньское обновление безопасности обеспечивает актуальную защиту устройства и подготавливает его к следующему крупному программному апдейту.



