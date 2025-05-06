Samsung продолжает выпускать обновления безопасности для своих старых устройств, и теперь очередь дошла до Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra. Спустя более чем четыре года после релиза, флагманы 2020 года получили апрельский патч безопасности 2025 года. Это, вероятно, одно из последних обновлений перед окончанием официальной поддержки.

Обновление уже доступно в ряде стран

Актуальный патч безопасности начал распространяться в конце апреля и сейчас доступен в Европе, включая Германию и Польшу, а также в Индии и других регионах Азии. Идентифицировать обновление можно по номеру сборки, который заканчивается на HYD1 или HYD3 — в зависимости от региона.

Как и прежде, апдейт можно установить «по воздуху» через настройки устройства или вручную через компьютер, скачав прошивку с базы SamMobile и воспользовавшись программой Odin.

Финальный этап поддержки

Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra находятся на ежеквартальном графике обновлений безопасности, а это значит, что следующее обновление, если будет, станет последним. Оба устройства официально получали обновления в течение пяти лет, и этот срок истекает в августе 2025 года.

Напомним, последнее крупное обновление оболочки One UI было выпущено для линейки Note 20 в 2023 году. После этого смартфоны перешли в стадию поддержки только по части безопасности.

Время для апгрейда?

Если вы всё ещё пользуетесь Galaxy Note 20 или Note 20 Ultra, сейчас — подходящий момент подумать о замене. Устройства больше не получат новых функций, а поддержка прекратится совсем скоро.

Актуальная альтернатива — Galaxy S25 Ultra, особенно для тех, кто ценит большие экраны и поддержку стилуса. Правда, стоит учитывать: в новом поколении S Pen лишился Bluetooth, но основная функциональность пера сохранена.