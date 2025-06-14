Перед официальным анонсом Samsung Galaxy F36 был замечен в базе Google Play Console, где раскрылись ключевые характеристики устройства и его дизайн. Смартфон ориентирован на рынок Индии и, по предварительным данным, поступит в продажу до конца июня.

Дисплей с каплевидным вырезом и типичный дизайн Samsung

На лицевой панели Galaxy F36 установлен экран с каплевидным вырезом под фронтальную камеру — такой формат уже считается устаревшим, но Samsung продолжает использовать его в бюджетной линейке.

На задней панели — овальный модуль с двумя камерами, размещёнными внутри общего блока, а третья линза вынесена отдельно ниже. Вспышка расположена справа. Визуально Galaxy F36 сохраняет привычный стиль для устройств среднего уровня компании.

Технические характеристики и программное обеспечение

Согласно данным консоли, экран Galaxy F36 имеет разрешение 1080 × 2340 пикселей и плотность 450 ppi. За производительность отвечает фирменный процессор Exynos 1380, дополненный 6 ГБ оперативной памяти. Смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой One UI 7.

Недавно устройство также появилось на сайте поддержки Samsung India и прошло сертификацию Bluetooth SIG. Основным каналом продаж, как ожидается, станет Flipkart.

Региональные версии одной платформы

Информация из Google Play Console и списка поддерживаемых устройств указывает на три модели с единым кодовым именем — m36k. Помимо Galaxy F36 (SM-E366B), под этим кодом проходят также Galaxy M36 (SM-M366B) и Galaxy Jump 4 (SM-M366K). Все три, по сути, являются региональными версиями одного и того же устройства.

Если Samsung сохранит традиционную стратегию, F36 будет продаваться в Индии, M36 — на более широком рынке, а Jump 4 останется эксклюзивом для Южной Кореи или Китая.