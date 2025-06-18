Японский рынок пополнился новым смартфоном Arrows Alpha F-51F, представленным компанией Fujitsu Connected Technologies Limited, подразделением Lenovo. Аппарат выделяется своим минималистичным стилем, современной начинкой, продвинутыми возможностями фотосъемки и повышенной устойчивостью к воздействию влаги и пыли.

Устройство оборудовано 6,4-дюймовым OLED-экраном с разрешающей способностью 2670×1200 пикселей и частотой обновления кадров 144 Гц. Производительность обеспечивает чипсет MediaTek Dimensity 8350, работающий в связке с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, расширяемой картами microSD.

Фотографические возможности Arrows Alpha F-51F представлены двойной основной камерой, включающей 50-мегапиксельный основной модуль с сенсором Sony LYTIA LYT-700C (IMX896) и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с аналогичным разрешением. Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп, однако информация о модели датчика отсутствует.

Автономную работу обеспечивает батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Дополнительные характеристики включают стереофонические динамики с технологией Dolby Atmos, порт USB Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4, модули беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, а также корпус, защищенный от проникновения воды и пыли в соответствии со стандартами IP68 и IP69.

Информация о старте продаж и стоимости Fujitsu Arrows Alpha F-51F пока не разглашается.