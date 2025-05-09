Samsung остаётся лидером в производстве OLED-панелей для мобильных устройств, и именно её дисплей, как сообщается, будет использован в первом складном iPhone. Причём панель разработана на совершенно новом технологическом уровне — она тоньше и практически без видимой складки.

По данным инсайдера yeux1122, Samsung Display создала OLED-дисплей, который соответствует требованиям Apple по яркости, толщине и весу. Ключевым достижением стало интегрирование сенсорного слоя непосредственно в OLED-панель. Это позволило сократить её толщину на 19% по сравнению с панелью, используемой в Galaxy Z Fold.

Также Samsung применила новые технологические процессы для повышения как пиковой, так и стандартной яркости экрана.

Источники утверждают, что обновлённая панель ощущается как стандартный OLED-дисплей от обычного «нескладного» смартфона. Похожая, но не идентичная версия дисплея может появиться и в Galaxy Z Fold 7, который, по слухам, станет самым тонким складным смартфоном на рынке.

Galaxy Z Fold 7, согласно последним утечкам, будет иметь толщину всего 3,9 мм в разложенном состоянии и 8,9 мм в сложенном. Для сравнения: специальная версия Galaxy Z Fold имеет толщину 4,9 мм и 10,6 мм соответственно.

Apple, как сообщается, уже подала заявки на регистрацию новых товарных знаков для дисплея складного iPhone. Компания традиционно использует фирменные названия для своих экранов, такие как Retina, Liquid Retina, Super Retina XDR и другие. Ожидается, что для новой панели будет выбрано подобное уникальное обозначение.