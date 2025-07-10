Компания Caviar, российский производитель люксовых аксессуаров, представила свою новую серию смартфонов Cabubu. В коллекцию вошли эксклюзивные версии складных флагманов Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, отличающиеся необычным дизайном, вдохновленным космической тематикой и нашумевшей игрушкой Labubu.

Для создания уникального оформления этих моделей использованы премиальные материалы: золото высшей пробы (999), ювелирная эмаль, титан, применяемый в авиации, и даже частица подлинного метеорита.

Дизайн Galaxy Z Fold7 вдохновлен планетой Марс. Ключевым элементом является мужской вариант персонажа Labubu – Зимомо, представленный на фоне марсианских ландшафтов. В то же время корпус Galaxy Z Flip7 украшен изображением Labubu на фоне детализированной поверхности Венеры, дополненным 13 бриллиантами.

Обе модели будут выпущены лимитированной серией. В комплект поставки входит футуристический чехол с оригинальной системой открывания. Стоимость Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 начинается от 10 340 и 8 910 долларов (808 300 и 696 500 руб.) соответственно.



