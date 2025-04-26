Дубайский бренд роскошных аксессуаров Caviar снова удивляет: компания анонсировала новую коллекцию, превращающую iPhone 16 Pro и Pro Max в произведения искусства, наполненные духовной символикой.

Коллекция получила название Spiritual Heritage и включает три версии: Reverence, Medina и OM. Все модели украшены премиальными материалами, такими как 24-каратное золото, гранаты и высококачественная эмаль. Как всегда у Caviar, речь идет не просто о телефонах, а о настоящих произведениях, стоимость которых стартует с $8,340.

Reverence — это эффектное сочетание черного и серебристого цветов, посвященное исламским традициям. Украшение из титана с геометрическим орнаментом и эмалью создает ощущение гармонии и бесконечности. Строгий дизайн делает устройство похожим на религиозный артефакт из будущего.

Medina отдает дань уважения исламскому искусству и архитектуре Ближнего Востока. На корпусе — золотой рельеф, обрамленный растительным узором и украшенный вставкой из бирюзы. Это модель для ценителей культурной глубины и тонкой работы мастеров.

OM вдохновлен элементами буддизма и индуизма. В центре композиции расположен оранжевый символ «ОМ», окружённый трёхмерным цветком лотоса и 32 маленькими гранатами, встроенными в серебристо-титановую заднюю панель. Дизайн навеян медитативными геометрическими узорами и нацелен на создание атмосферы внутреннего спокойствия и сосредоточенности.

Коллекция Spiritual Heritage расширяет линейку Credo, куда также входят модели с христианской и иудейской символикой, такие как St. Peter’s Basilica, Mogen David и Cathedral of Christ the Savior.

Цены на новые модели варьируются: $8,340 за Reverence, $8,910 за Medina, $9,200 за OM и до $9,630 за специальные версии вроде St. Peter’s Basilica.