Компания iQOO анонсировала свой новый смартфон Neo 10 — доступный флагман с мощной начинкой и рядом привлекательных функций. Устройство получило новейший процессор от Qualcomm, а также один из самых ёмких аккумуляторов в своём классе.

Технические характеристики и дисплей

iQOO Neo 10 оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 5500 нит. Также поддерживается ШИМ-регулировка яркости до 4320 Гц для снижения нагрузки на глаза.

Внутри установлен чип Snapdragon 8s Gen 4 — новейшее решение от Qualcomm для мощных, но доступных устройств. Чип сопровождается до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1 объёмом до 512 ГБ, что делает смартфон отличным выбором для геймеров.

Автономность, камеры и система

Смартфон питается от аккумулятора на 7000 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт. Основная камера представлена 50 МП сенсором Sony LYT600, дополненным 8 МП сверхширокоугольным модулем. Фронтальная камера — 32 МП.

Neo 10 работает на Android 15 с оболочкой FuntouchOS 15. Производитель обещает 3 года обновлений ОС и 4 года патчей безопасности. Среди других особенностей — встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, поддержка NFC, ИК-порт, защита от воды и пыли IP65, а также Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Цены и доступность

Смартфон поступит в продажу 2 июня в двух цветах: Inferno Red и Titanium Chrome. Доступны следующие конфигурации: