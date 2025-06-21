Компания Apple рассматривает два новых цвета для базовых моделей iPhone 17, но до финального релиза дойдет только один из них. По данным инсайдера Majin Bu, фиолетовый вариант имеет больше шансов попасть в официальную линейку смартфонов.

Фиолетовый лидирует в гонке цветов iPhone 17

Источники Majin Bu сообщают, что Apple разрабатывает фиолетовый и зеленый цвета для алюминиевых iPhone 17 и iPhone 17 Plus. Компания планирует выбрать только один из них для осеннего запуска, и фиолетовый находится в приоритете.

Инсайдер ранее отмечал, что новый фиолетовый оттенок вызвал сильный интерес внутри Apple. Внутренние описания характеризуют его как «яркий тон», который хорошо сочетается с алюминиевой рамкой устройства.

Bu описывает фиолетовый как «яркий и современный оттенок, созданный для тех, кто ищет устройство с дерзкой индивидуальностью». Зеленый же предлагает «свежий и естественный тон, идеальный для минималистичной, но яркой эстетики».





«Только один цвет может попасть в финальную версию, и ожидания склоняются к тому, что фиолетовый станет вероятным выбором для релиза», — заявляет источник.

История цветовых решений Apple подтверждает тренд

Фиолетовый цвет уже доказал свою популярность в линейке iPhone. Он успешно продавался как при промежуточных запусках, так и в качестве одного из официальных стартовых цветов iPhone 12, 13 и 15. Зеленые iPhone появлялись на рынке значительно реже.

Выбор в пользу фиолетового может объясняться его коммерческим успехом в предыдущих поколениях смартфонов Apple.





Технические новшества iPhone 17 превзойдут цветовые эксперименты

Помимо новых цветовых решений, базовые модели iPhone 17 получат значительные технические улучшения. Apple планирует увеличить размер дисплея и впервые добавить частоту обновления 120 Гц в базовую модель.

Эти изменения обеспечат более плавную прокрутку, улучшенную анимацию и оптимизированное управление батареей. iPhone 17 также получит процессор A18 и одну основную камеру, размещенную в горизонтальном выступе таблеточной формы во всю ширину устройства.





Окончательное решение о цветовой гамме iPhone 17 станет известно в сентябре 2025 года, когда Apple официально представит новую линейку смартфонов.