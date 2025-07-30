На официальной странице Apple Support в китайской соцсети Weibo появилось промо-видео нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 7. Пост был быстро удалён, но пользователи успели зафиксировать публикацию, после чего она разошлась по сети.

Видео заметили до удаления

Ошибку первой заметила китайская аудитория, а затем — и международные инсайдеры. Один из самых известных источников новостей о Samsung, блогер UniverseIce, опубликовал запись экрана с подписью: «Смешались аккаунты». Видео на Weibo действительно было размещено от имени «Apple Support China» и демонстрировало официальный трейлер Galaxy Z Flip 7.

Сама запись просуществовала недолго — её удалили в течение нескольких часов. Однако, как это часто бывает в интернете, скриншоты и видеозаписи сохранились.

Что могло пойти не так

Одно из наиболее вероятных объяснений — техническая ошибка подрядчика. Как предполагают наблюдатели, в Китае у обеих компаний может быть один и тот же SMM-партнёр или агентство. Такое уже происходило ранее с другими брендами, и обычно связано с переключением между клиентскими аккаунтами.

Есть и более ироничная версия: что публикация — дело рук фаната Samsung, который решил пошутить. Однако большинство комментаторов сходятся во мнении, что это была всё же случайность.

A mix-up occurred when China's official "Apple Support" Weibo account accidentally posted a promotional video for the Samsung Galaxy Z Flip7, which was later promptly taken down. pic.twitter.com/CvxT0EVWx7 — PhoneArt (@UniverseIce) July 30, 2025

Реакция аудитории: веселье и сарказм

Пользователи соцсетей с энтузиазмом восприняли курьёз. В комментариях активно обсуждали, насколько это символично, учитывая, что у Apple пока нет складных моделей iPhone. Некоторые шутили, что это «намёк», другие — что «даже Apple признаёт лидерство Samsung в складных форм-факторах».





Никаких официальных комментариев от Apple или Samsung по поводу инцидента не последовало.