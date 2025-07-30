apple accidentally marketed the samsung galaxy z flip 7
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На официальной странице Apple Support в китайской соцсети Weibo появилось промо-видео нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 7. Пост был быстро удалён, но пользователи успели зафиксировать публикацию, после чего она разошлась по сети.

Содержание
1. Видео заметили до удаления
2. Что могло пойти не так
3. Реакция аудитории: веселье и сарказм

Видео заметили до удаления

Ошибку первой заметила китайская аудитория, а затем — и международные инсайдеры. Один из самых известных источников новостей о Samsung, блогер UniverseIce, опубликовал запись экрана с подписью: «Смешались аккаунты». Видео на Weibo действительно было размещено от имени «Apple Support China» и демонстрировало официальный трейлер Galaxy Z Flip 7.

Сама запись просуществовала недолго — её удалили в течение нескольких часов. Однако, как это часто бывает в интернете, скриншоты и видеозаписи сохранились.

Что могло пойти не так

Одно из наиболее вероятных объяснений — техническая ошибка подрядчика. Как предполагают наблюдатели, в Китае у обеих компаний может быть один и тот же SMM-партнёр или агентство. Такое уже происходило ранее с другими брендами, и обычно связано с переключением между клиентскими аккаунтами.

Есть и более ироничная версия: что публикация — дело рук фаната Samsung, который решил пошутить. Однако большинство комментаторов сходятся во мнении, что это была всё же случайность.

Реакция аудитории: веселье и сарказм

Пользователи соцсетей с энтузиазмом восприняли курьёз. В комментариях активно обсуждали, насколько это символично, учитывая, что у Apple пока нет складных моделей iPhone. Некоторые шутили, что это «намёк», другие — что «даже Apple признаёт лидерство Samsung в складных форм-факторах».


Никаких официальных комментариев от Apple или Samsung по поводу инцидента не последовало.

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