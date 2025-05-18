Apple изменит стратегию выпуска iPhone, начиная с 2026 года. Линейка iPhone 18 будет представлена в два этапа: осенью выйдут топовые модели, а весной — базовые.

По данным аналитика Мин-Чи Куо и журналиста The Information Уэйна Ма, изменения вступят в силу с iPhone 18. Осенью 2026 года Apple покажет iPhone 18 Pro, Pro Max, Air и, возможно, складную версию. А весной 2027 года к ним присоединятся базовый iPhone 18 и более доступная модель iPhone 18e.

Что даст пользователям новый график

Разделение релизов позволит Apple сосредоточиться на улучшении каждой категории устройств. Базовые модели перестанут теряться на фоне флагманов — у них будет собственный инфоповод и отдельный цикл продвижения. Это может подтолкнуть Apple к более серьёзным улучшениям недорогих iPhone.

Кроме того, двухэтапный запуск облегчит управление поставками компонентов. Раньше компания не могла оснастить все модели новыми дисплеями 120 Гц из-за дефицита LTPO-матриц. Теперь такую технологию смогут внедрять выборочно и без задержек.

Удобнее выбирать и покупать

Отдельный весенний запуск делает покупку iPhone более предсказуемой. Сейчас базовые модели теряют актуальность уже через несколько месяцев — их покупают летом, а осенью они устаревают. Новый подход оставляет модели «молодыми» минимум полгода, снижая риски для пользователей.

Кроме того, теперь в продаже будут актуальные iPhone почти круглый год — независимо от времени покупки устройство будет максимум шестимесячным.

Увеличится выбор недорогих моделей

Последнее последствие — возможный переход к ежегодному выпуску iPhone с приставкой «e». Текущий iPhone 16e стал промежуточной моделью с корпусом от iPhone 14 и характеристиками уровня iPhone 16. Он получил USB-C, 48-Мп камеру и поддержку Apple Intelligence.

Если линейка e станет регулярной, покупателям с ограниченным бюджетом будет проще находить актуальные модели. Хотя ценник в $599 выше привычного для серии SE, Apple всё равно расширяет диапазон своих устройств в более доступный сегмент.