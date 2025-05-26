Apple готовится к самой масштабной перестройке дизайна линейки iPhone за последние годы. По данным новой утечки из Китая, начиная с iPhone 17, компания планирует ежегодно вносить серьёзные изменения в дизайн смартфонов как минимум до 2027 года.

iPhone 17 Pro: новый модуль камеры и возможный двухцветный корпус

Первым шагом станет редизайн камер в серии iPhone 17, особенно в моделях Pro. Задний модуль камеры станет шире и будет занимать большую часть корпуса. Линзы останутся слева, а вот вспышка, микрофон и LiDAR-сенсор могут переехать вправо. Ходят слухи о возможном появлении двухцветного оформления задней панели, но разные источники противоречат друг другу: одни говорят, что оно будет, другие — что нет.

iPhone 18: прощание с Dynamic Island и фронтальная камера в виде «точки»

Следующий редизайн запланирован на 2026 год. По словам инсайдера Digital Chat Station, Apple уберёт характерный овальный вырез Dynamic Island в серии iPhone 18, заменив его на минималистичное отверстие для фронтальной камеры.

А что будет с Face ID? По слухам, в iPhone 18 дебютирует подэкранная версия Face ID, которая позволит полностью скрыть систему распознавания лица под дисплеем. Эта технология обсуждается уже несколько лет, и, если информация подтвердится, 2026 год станет её первым появлением в массовых продуктах Apple.

iPhone 19: первый полностью безрамочный iPhone с подэкранной камерой

Самые амбициозные изменения, по данным инсайдера, запланированы на 2027 год. В iPhone 19 Apple планирует полностью убрать все вырезы: фронтальная камера и Face ID окажутся под экраном, что сделает смартфон настоящим безрамочным устройством.

Рынок давно ждёт появления iPhone без вырезов, но до сих пор Apple не называла точные сроки. Теперь, если утечка верна, компания нацелилась на 2027 год. Впрочем, реализация подэкранных камер до сих пор остаётся непростой задачей: Android-бренды вроде RedMagic уже несколько лет экспериментируют с этой технологией, но качество снимков всё ещё уступает классическим решениям. Даже если Apple удастся внедрить такую камеру в iPhone 19, возможно, ей придётся идти на определённые компромиссы.

Революция или риск?

Ежегодный редизайн — шаг, на который Apple решается впервые за долгие годы. До этого компания обновляла внешний вид iPhone каждые 2–3 года, а теперь собирается удивлять пользователей каждый год. Удастся ли Apple удержать качество и надёжность при таком темпе изменений — покажет время.