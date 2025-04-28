Apple, похоже, решила отказаться от планов по внедрению нового антибликового и более устойчивого к царапинам покрытия для экранов iPhone 17. Об этом сообщает источник MacRumors со ссылкой на анонимного информатора.

Что случилось с улучшенным экраном для iPhone 17

Apple традиционно делает акцент на прочности своих смартфонов. Например, при выходе iPhone 16e компания заявила, что защитное стекло Ceramic Shield «прочнее любого стекла для смартфонов». Эти заявления неоднократно подтверждались независимыми тестами.

Ожидалось, что серия iPhone 17 продолжит эту тенденцию. В марте 2024 года известный инсайдер Instant Digital сообщал, что Apple работает над новым покрытием для дисплея. Тогда говорилось о двух преимуществах: улучшенной устойчивости к царапинам и снижении отражений.

Однако по последним данным от MacRumors, компания полностью отказалась от этой разработки. Причина, по информации источника, кроется в технических сложностях: процесс нанесения покрытия оказался слишком медленным для масштабного производства.

Антибликовые экраны в истории Apple

Ранее Apple уже предлагала решения с антибликовыми свойствами, но они были доступны только на iPad и Mac. До 2013 года, например, MacBook Pro можно было заказать с матовым дисплеем высокой четкости, а сейчас аналогичная nano-texture технология применяется в MacBook Pro на чипе M4, новом iPad Pro и iMac.

Судя по патентам и рекламным материалам Apple, изначально компания планировала усилить не только антибликовые характеристики дисплея iPhone 17, но и его прочность.

Что будет с прочностью iPhone 17

На данный момент нет других сведений о возможных улучшениях экрана в серии iPhone 17. Apple известна тем, что может отменять функции уже на стадии поздней разработки. Поскольку никаких новых утечек о защите от царапин пока не появилось, вероятность отказа от планов кажется вполне реальной.

Тем не менее, до официальной презентации iPhone 17 остается время. Возможно, Apple всё же предложит другой способ повысить прочность своих новых смартфонов.

А как вы считаете, стоит ли Apple внедрять антибликовую технологию в будущих iPhone? Делитесь мнением в комментариях!