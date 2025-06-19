Apple готовится запустить ограниченное производство первого складного iPhone осенью 2025 года. По данным аналитика Мин-Чи Куо, устройство может выйти в продажу осенью 2026 года в составе линейки iPhone 18. Ожидается, что новинка получит складной дисплей от Samsung и позиционируется как премиальное решение стоимостью до $2500.

Производство стартует в третьем квартале 2025 года

Foxconn начнёт сборку складного iPhone к концу сентября или началу октября 2025 года. Apple завершила ключевой этап разработки, но до сих пор дорабатывает отдельные компоненты, включая шарнир — это важно для повышения надёжности конструкции в долгосрочной перспективе.

Финализированным элементом стал дисплей: Samsung Display поставит от 7 до 8 миллионов складных OLED-панелей. Устройство получит 5,5-дюймовый экран в закрытом виде и 7,8-дюймовый — в разложенном. Форм-фактор будет напоминать Galaxy Fold — с внутренним складыванием в формате «книжки». Apple уделила внимание минимизации складки и может встроить камеру под экран. Из-за ограничений по пространству, вероятна интеграция Touch ID вместо Face ID.

Ожидаемая толщина смартфона составит около 4,5 мм в разложенном виде и 9–9,5 мм в сложенном.

Лимитированный запуск и премиум-сегмент

По данным Куо, складной iPhone будет стоить от $2000 до $2500 и поступит в ограниченное производство — Apple планирует выпустить от 15 до 20 миллионов единиц. Ориентировочный жизненный цикл модели — от двух до трёх лет. Это указывает на нишевый подход, без ориентации на массовый рынок.

Аналитик предупреждает, что Apple может изменить стратегию до начала массового выпуска, так как отдельные решения по конструкции и конфигурации остаются открытыми.