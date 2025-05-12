К 20-летию iPhone компания готовит необычный дизайн. В 2027 году iPhone исполнится 20 лет — и, похоже, Apple собирается отметить юбилей запуском радикально переработанного смартфона. По данным Bloomberg, компания разрабатывает iPhone с изогнутым корпусом, почти полностью выполненным из стекла, без вырезов в дисплее и с максимально тонкими рамками.

Об этом сообщил аналитик Марк Гурман в своей свежей рассылке Power On. Он описал новинку как «в основном стеклянный, изогнутый iPhone», который появится в рамках крупного продуктового релиза в 2027 году.

Без рамок, без вырезов — и почти без металла?

Вслед за информацией Bloomberg, издание The Information также подтвердило, что как минимум одна из моделей iPhone 2027 года получит фронтальную камеру под экраном. Это позволит реализовать настоящий дисплей «от края до края» — без Dynamic Island, «чёлки» или других вырезов.

Ещё в конце 2023 года корейское издание The Elec писало, что Apple работает с поставщиками дисплеев над созданием полностью безрамочного iPhone. Но при этом компания не стремится копировать «водопадные» экраны, как у Samsung или Vivo. Это подчёркивает и Гурман: речь, скорее, о дизайне со стеклянной оболочкой, а не о закруглённом дисплее.

Как это может выглядеть?

Apple уже имеет патенты, описывающие устройства с цельностеклянным корпусом. Один из таких документов, опубликованный в 2019 году, описывает смартфон, у которого стекло «образует непрерывную петлю» вокруг устройства. При этом экран может быть не только на передней, но и на боковых гранях.

Пока нет подтверждений, будет ли использован именно этот подход. Однако текущие iPhone уже близки к подобной концепции: у iPhone 15 Pro основная часть корпуса — это стекло, за исключением титаново-металлической рамки. В версии 2027 года Apple, возможно, полностью откажется от внешнего металла, оставив его только внутри конструкции.

Почему это важно

Юбилейные продукты Apple, как правило, становятся важными вехами. iPhone X, выпущенный к 10-летию iPhone, стал первым без кнопки Home и с Face ID. iPhone 2027 года, вероятно, будет позиционироваться как очередной шаг вперёд — и символ нового дизайнерского этапа.

Учитывая амбиции Apple в области AR/VR, искусственного интеллекта и кастомных дисплеев, именно юбилейный смартфон может стать платформой для новых технологических решений — как визуально, так и функционально.