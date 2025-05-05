Apple ещё только готовит линейку iPhone 17 к осеннему анонсу, но инсайдеры уже раскрывают детали будущего поколения. В 2026 году компания, по слухам, изменит привычный график запуска iPhone и разделит выход iPhone 18 на две фазы.

Новый подход к запуску iPhone 18: сначала флагманы и складной

По данным источников The Information, в 2026 году Apple впервые откажется от единого сентябрьского релиза для всей линейки. Вместо этого компания представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, совершенно новый тонкий iPhone 18 Air и первый складной iPhone осенью 2026 года. А вот базовая модель iPhone 18 и бюджетный iPhone 18e появятся лишь весной 2027 года.

Такой шаг позволит снизить нагрузку на производственные цепочки, особенно в условиях переноса части мощностей из Китая в Индию. Распределённый выпуск смартфонов упростит логистику, снизит потребность в пиковом наборе персонала и оптимизирует работу подрядчиков.

Что известно о моделях iPhone 18

Флагманские iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, как ожидается, получат сканер Face ID под дисплеем — это позволит избавиться от выреза Dynamic Island, оставив лишь фронтальную камеру. Модель iPhone 18 Air будет компактной и тонкой — её позиционируют как стильную альтернативу для поклонников минимализма.

Самая интересная новинка — складной iPhone. Согласно слухам, он будет выполнен в формате «книжки» и получит 5,5-дюймовый внешний экран и 7,8-дюймовый внутренний дисплей. Для повышения надёжности Apple применит шарнир из жидкого металла, который сведёт к минимуму складку на экране. Толщина устройства в разложенном состоянии составит всего 4,5 мм.

Среди особенностей — боковой датчик Touch ID вместо Face ID, титановый корпус, двойная камера и цена около $2000. Это может стать самым дорогим iPhone за всю историю. Также ожидаются продвинутые функции ИИ и оптимизации iOS, подчёркивающие ориентацию устройства на премиум-сегмент.

Подготовка к новой эре устройств

По мнению аналитиков, первый складной iPhone станет своего рода «тестовой площадкой» перед выпуском аналогичных устройств в линейках iPad и MacBook. Apple традиционно не спешит с внедрением новых форм-факторов, но делает ставку на доведённые до совершенства технологии.