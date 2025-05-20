Apple готовится к расширению линейки iPhone — компания может заменить название Pro Max на Ultra. Использование бренда Ultra стало всё более системным: он уже применяется в Apple Watch, Mac и, недавно, в новой версии CarPlay.

Ожидания относительно iPhone Ultra растут с 2022 года, когда аналитик Bloomberg Марк Гурман впервые предположил, что Apple планирует переименование старшей модели. Тогда он писал, что обновление линейки возможно с выходом iPhone 15, но этого не произошло. Однако сейчас вероятность ребрендинга снова стала актуальной.

Apple начала использовать приставку Ultra с процессора M1 Ultra, затем представила Apple Watch Ultra и Watch Ultra 2. В 2024 году она впервые применила название CarPlay Ultra в партнёрстве с Aston Martin — это может свидетельствовать о дальнейшем укреплении этой маркировки как обозначения премиального уровня.

На фоне постепенного сближения характеристик iPhone Pro и Pro Max, выделение модели Ultra может позволить Apple предложить ещё более дорогую версию с эксклюзивными функциями. Это также упростит позиционирование устройств: линейка может получить имена, аналогичные MacBook и iPad — от базового до максимального уровня.

На данный момент достоверных утечек о выходе iPhone Ultra в 2025 году нет. Тем не менее, учитывая последовательную стратегию Apple, такой шаг выглядит логичным продолжением развития бренда.