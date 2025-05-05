Apple может отказаться от традиционного осеннего запуска всех моделей iPhone. По данным издания The Information, начиная с 2026 года, компания будет выпускать флагманские Pro-версии осенью, а стандартные модели — весной следующего года.

Эта стратегия станет самым заметным пересмотром графика релизов с 2013 года, когда Apple впервые стабилизировала ежегодный запуск новых iPhone в сентябре. С тех пор лишь изредка происходили отступления — например, iPhone 16e вышел в феврале 2025 года.

Смена подхода объясняется необходимостью освободить место в календаре для новых устройств. Среди них — iPhone Air (ожидается уже в этом году) и складной iPhone, который Apple может показать в 2026 году.

Если информация подтвердится, осенью 2026 года выйдут iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной iPhone, а весной 2027 года к ним присоединятся iPhone 18, iPhone 18 Air и, возможно, iPhone 18e.

Также в отчёте говорится о потенциальных особенностях iPhone 17 Air, который может дебютировать в 2025 году. Устройство будет отличаться ультратонким корпусом, но из-за этого получит меньшую батарею. Apple уже рассматривает выпуск фирменного чехла с дополнительным аккумулятором, чтобы компенсировать недостаток автономности.