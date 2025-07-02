Из-за жёстких тарифов, введённых США, Apple перенесла производство моделей iPhone 17 в Индию. В ответ Китай потребовал, чтобы его рабочие, ранее направленные на заводы в Индии, вернулись домой.

Китай, ожидаемо, резко отреагировал на эти изменения. Обстановка усугубляется уже существующей напряжённостью в отношениях между странами. В 2025 году экспорт iPhone из Индии резко вырос — за несколько месяцев был превышен годовой показатель. Apple также оказывает давление на индийские аэропорты, чтобы ускорить процесс отправки смартфонов в США.

Китай уже отозвал большинство своих специалистов, которые изначально играли ключевую роль в создании производственных мощностей в Индии. По данным источников, это не повлияет на качество собираемых устройств, но замедлит темпы производства.

Сейчас Apple не может позволить себе новые задержки. Планы компании по внедрению 12 ГБ оперативной памяти во всех моделях iPhone 17 уже под угрозой из-за нехватки комплектующих. Кроме того, дисплеи iPhone 17 Air трескаются во время тестирования. Генеральный директор Тим Кук крайне обеспокоен этими проблемами, особенно учитывая, что его новое детище — система Apple Intelligence — также сталкивается с трудностями.





К недовольству Китая добавляется и недовольство со стороны США. Президент Дональд Трамп сообщил Тиму Куку, что перенос производства в Индию — недостаточная мера, и призвал Apple вернуть производство в США. Однако аналитики считают это практически невозможным шагом из-за резкого роста стоимости производства и конечных устройств.

Дополнительным усложнением стало решение Apple оснастить все модели iPhone 17 экранами с частотой обновления 120 Гц, что создаёт ещё большую нагрузку на производственные цепочки.





В отличие от Apple, Samsung давно перенесла производство из Китая и сейчас не сталкивается с подобными проблемами. Это объясняется тем, что Трамп сосредоточен на давлении именно на Apple, а не на её конкурентов.