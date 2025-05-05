Apple может радикально изменить стратегию выпусков новых iPhone. Если раньше все модели выходили строго осенью, то уже с 2026 года нас может ждать двухэтапный график релизов — весной и осенью. Новая информация подтверждает предыдущие слухи и добавляет деталей о будущем модельном ряду.

Что стоит за сменой стратегии

Причина перемен — усилившаяся конкуренция, особенно в Китае. Производители вроде Samsung, OnePlus и Xiaomi стабильно выпускают новинки в первой половине года, собирая максимум внимания задолго до осенней презентации Apple. Новый подход позволит «яблочной» компании удерживать интерес к iPhone круглый год.

Также Apple сложно равномерно освещать все модели в рамках одной осенней презентации. Внимание СМИ и аудитории в первую очередь достаётся дорогим Pro-версиям, тогда как базовые модели, включая e-серию и условный iPhone Air, остаются в тени.

Как это будет работать: первая волна весной, вторая — осенью

Если слухи подтвердятся, в ближайшие годы мы увидим такую схему:

Весна 2026 года : iPhone 17e — более доступная модель, которая выйдет быстрее обычного цикла SE;

: iPhone 17e — более доступная модель, которая выйдет быстрее обычного цикла SE; Осень 2026 года : iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, первый складной iPhone, а также условный iPhone 18 Air или Slim;

: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, первый складной iPhone, а также условный iPhone 18 Air или Slim; Весна 2027 года : iPhone 18, iPhone 18e — традиционные версии будут перенесены на начало года;

: iPhone 18, iPhone 18e — традиционные версии будут перенесены на начало года; Осень 2027 года: второе поколение складного iPhone, линейка iPhone 19 Pro, и снова iPhone 19 Air или Slim— с увеличенным дисплеем.

Таким образом, к 2027 году Apple может перейти на двухволновую модель запусков, которая позволит чаще обновлять линейку, в том числе доступные устройства.

В 2025 году всё по-прежнему

Ожидать изменений в этом году не стоит. В сентябре 2025 года компания по-прежнему представит серию iPhone 17, в том числе стандартные модели, версии Pro и новый iPhone 17 Air, который, по слухам, будет ультратонким, но с меньшим временем автономной работы. Apple якобы готовит для него опциональный чехол с батареей.

Что это значит для рынка и производства

Если Apple действительно перейдёт на новую схему релизов, последствия могут быть масштабными:

Конкуренты начнут перестраивать графики, чтобы избежать столкновений с новыми iPhone;

Поставщики компонентов получат более равномерную нагрузку на протяжении года;

Производственные линии Apple смогут работать стабильнее — без пиков и провалов после осеннего всплеска.

Также стоит ожидать, что e-серия и складной iPhone могут получить ежегодное обновление — впервые в истории.