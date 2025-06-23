Компания Apple планирует оснастить модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max системой паровой камеры для предотвращения перегрева процессоров A19 и A19 Pro. Об этом сообщает инсайдер Majin Bu, ссылаясь на внутренние источники компании.

Слухи о внедрении паровой камеры в iPhone циркулируют с 2021 года. Тогда аналитик Мин-Чи Куо заявлял, что Apple тестирует данную технологию для iPhone 13, однако она так и не появилась в готовом устройстве. В августе прошлого года Куо вновь упомянул о разработке системы охлаждения для будущих Pro-моделей.

Текущие методы охлаждения iPhone

В настоящее время Apple использует графеновые листы для отвода тепла от чипсетов A18 и A18 Pro в серии iPhone 16. Тепло перенаправляется к более холодным частям устройства. Компания также заменила фольгированное покрытие батарей iPhone 15 на металлическое в iPhone 16, что позволяет эффективнее распределять тепло по корпусу.

Дополнительно Apple полагается на металлический и стеклянный корпус телефона для естественного охлаждения внутренних компонентов. Такой подход работает, но имеет ограничения при интенсивной нагрузке на процессор.





Принцип работы паровой камеры

Паровая камера представляет собой герметичную металлическую пластину с небольшим количеством жидкости внутри. При нагреве устройства жидкость испаряется, пар перемещается по камере и конденсируется в более прохладных зонах телефона. Этот непрерывный цикл обеспечивает быстрое снижение температуры без необходимости ограничивать производительность чипсета.

По данным Majin Bu, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max столкнутся с более серьёзными тепловыми проблемами из-за мощных процессоров и продвинутых дисплеев. Базовые модели iPhone 17 и iPhone 17 Air продолжат использовать традиционные методы охлаждения.





Ожидаемые преимущества новой системы

Если паровая камера справится со своей задачей, пользователи заметят, что iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max остаются прохладными даже при длительном использовании. Например, продолжительные игровые сессии, которые обычно приводят к нагреву iPhone, больше не будут вызывать дискомфорт.

Стоит отметить, что у инсайдера Majin Bu неоднозначная репутация в плане точности прогнозов. Тем не менее, повторяющиеся сообщения о паровой камере от разных источников указывают на серьёзность намерений Apple внедрить эту технологию в следующем поколении флагманских смартфонов.



