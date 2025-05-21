Alcatel готовится вновь выйти на рынок смартфонов с моделью V3 Ultra 5G. Анонс запланирован на 27 мая, а сегодня на сайте Flipkart стали известны ключевые характеристики новинки.

NxtPaper-дисплей и поддержка стилуса

Alcatel V3 Ultra 5G получит экран NxtPaper и стилус в комплекте. Внешне устройство выглядит знакомо — и не случайно: это переименованный TCL 50 Pro NxtPaper.

Смартфон оснащён 6,8-дюймовым Full HD+ дисплеем с режимом Max Ink, предназначенным для экономии заряда при длительном чтении. В этом режиме экран отображает изображение в чёрно-белом цвете, сохраняя при этом функциональность.

Быстрая смена режимов отображения

Отдельная кнопка NxtPaper позволяет переключаться между четырьмя режимами экрана: полная цветопередача, бумажный цвет, бумага с чернилами и максимальная имитация чернил. Каждый из режимов отличается уровнем цветности и частотой обновления экрана.

Камеры и начинка

На задней панели расположена тройная камера: 108 МП + 8 МП + 2 МП. Интересно, что надпись «ultra pixel» осталась прежней — как и у TCL 50 Pro.

Смартфон будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. В качестве процессора используется чипсет Dimensity 6300. Это заметное отличие от TCL 50 Pro, у которого было 512 ГБ памяти.

Ожидания по цене

TCL представила 50 Pro в Европе в сентябре прошлого года по цене €299 (около 29 000 рупий). Учитывая, что это первый запуск Alcatel за последние четыре года, и компания стремится наладить отношения с потребителями, можно ожидать более доступную цену для индийского рынка.